ACLE王者アルアハリに罰金処分…決勝の川崎F戦で観客がトイレットペーパーなど投げ込む
アジアサッカー連盟(AFC)は今月、昨季のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝戦でサポーターが違反行為を行ったとして、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に罰金2万2500ドル(約332万円相当)の処分を下したと発表した。処分は今月21日付となっている。
AFCによると、以下の違反行為が確認されたための処分だという。
1.観客が試合前と試合中、少なくとも30個のトイレットペーパーやペーパーロールをスタジアム内、スタジアム周辺に投げ込み、前半の開始が約2分40秒遅れた。
2.観客が試合中、少なくとも3個の水入りボトルをスタジアム、スタジアム周辺に投げ込んだ。
3.観客が試合中、少なくとも2つの発火装置(発煙筒など)を点火した。
