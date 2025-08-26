Image: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

調理に使う食材や食べ終わった後の食器など、キッチンではいくつも洗う工程がありますよね。食器だけであれば食洗機も有効なライフハックですが、食材や他のアイテムには使えないですよね？

そんな課題を解決してくれるのが大型超音波洗浄機「Rahats」。独自開発の超音波技術により、食器はもちろんのこと残留農薬などもキレイに洗い落とせるのだとか。50dB以下の静音設計で朝晩問わず“ながら家事”も可能になりますね。

これまでメガネやアクセサリー用の小型超音波洗浄機は使ったことがありましたが、大型なら色々使えそうなので早速詳細をチェックしていきましょう！

食材から大きな食器まで対応

「Rahats」は食材や食器の洗浄などマルチに使える大型の超音波洗浄機。動画のように漬けておくだけ頑固な汚れも落とせます。

内部は4つの振動発生装置があり25kHzの超音波を発生。超音波は水中で微細な気泡を作り出し、その気泡が弾ける際の衝撃波（キャビテーション）を利用し洗い物に付着した異物を洗浄するという仕組みです。

例えばブロッコリーのような目の細かい食材でも、しっかりと汚れを落とせるのだとか。手やスポンジでは届かない細部の汚れや残留薬品等も除去できるのは安心ですね。

もちろんタンク内に入るものであればなんでも洗浄OK。定番のメガネやアクセサリー、小さい子どもが口に入れてしまうようなおもちゃもしっかり衛生的に使えますよ。

筆者的にはキッチンアイテムよりも、普段細かく洗浄できない趣味のアイテムなどをガッツリ洗うのに使ってみたくなりました。

節水にも

流しっぱなしではなく貯めた水で洗浄できるため水道代の節約にもつながりますね。

白物家電らしいデザイン

本体は白物家電感あるデザインなのでキッチンにも馴染みやすくなっています。一方でサイズはそれなりにあるので、設置スペースは事前に確認しておきましょう。

ただ本体はサッと持ち運べるので常設が難しい場合は使うタイミングで移動するのもアリかと。

排水弁も下部についているのでそのまま流せるのも助かるポイントです。

価格は約11万円と高めですが、このサイズ感の超音波洗浄機はほぼ業務用でより高価なタイプがほとんどなので案外コスパも悪くない製品かも。

キッチン用途メインでの紹介でしたが、自転車や自動車部品の洗浄などにも役立ちそうなので 気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

