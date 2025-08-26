兵庫県神戸市のマンションで女性を殺害した疑いで逮捕された男は、前日にも女性の職場周辺をうろついていたことが分かりました。

事件当日の防犯カメラ映像には、神戸市内の通りを小走りで横切る男の姿が映っています。殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（35）とみられています。この場所は、亡くなった片山恵さん（24）の職場近くです。

谷本容疑者とみられる男はビルの出入り口付近を確認した後、すぐに方向を変え、歩き出します。すると、ビルから出てきたのは、片山さんとみられる女性を含む3人組です。

同じ場所の別角度の防犯カメラの映像には、女性らより先に歩いていた男が交差点を左折、片山さんとみられる女性が一緒に会社を出た2人と別れ、交差点付近で一人になり歩く姿が映っています。

そのおよそ10秒後、再び現れたのが谷本容疑者とみられる男です。女性が一人になったのを見計らうように動き出し、距離を取りながら歩く様子が捉えられていました。

捜査関係者への取材で新たに分かったのは、谷本容疑者は事件の前日に、片山さんの職場周辺をうろついていたとみられること。そして、事件当日にも片山さんが会社を出る前から、周辺をうろついていたということです。

「殺意を持っていたかは分かりませんが、ナイフで刺したことに間違いありません」

片山さんを50分以上にわたり尾行した上、マンションで複数回刺し、殺害したとされる谷本容疑者。ただ、片山さんとの関係については…。

「まったく知らない人です」

こう供述していて、警察は動機などを詳しく調べています。