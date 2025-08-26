“謎の美女”るるたんのファースト写真集『R-25』（ワニブックス）が8月20日（水）に発売された。

るるたん 写真集『R-25』特装版カバー

るるたん 写真集『R-25』特装版カバー

都内最大規模の大型店舗で約3年にわたって指名No.1を獲得し、現在はYouTube、TikTokを中心に活動、SNSフォロワー110万人超えの“謎の美女”るるたん。

ファースト写真集では、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、パネマジなしの美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわに。さらに、特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入。特装版は発売して間もなく、完売店が続出するなど、話題を呼んでいる。

8月23日（土）には、秋葉原・書泉ブックタワーで発売記念イベントを開催。5冊券・10冊券が追加されるなど、注目度の高いイベントとなっている。

るるたん コメント

ずっと目標だった「出版社さんから紙の写真集を出す」という夢がかないました。

見守ってくださるファンの皆様のおかげです!! 本当にありがとうございます。

この写真集のテーマは「彼女との沖縄旅行」です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、たくさん笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな〜とたくさん「妄想」しながら見ていただきたいです！

19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。

かなえていただき本当に感謝しております。

この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように「解釈」して、好きなように「妄想」していただけたらうれしいです。

るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように!! 願いを込めて。

＜プロフィール＞

1999年生まれ。19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18か月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動している。2024年9月には、myfansで自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人にのぼる。そのほか最新情報は公式X（@ruruka820）をチェック。

書誌情報

【通常版】るるたん 写真集『R-25』

撮影：唐木貴央

定価：4,000円（税込）

発行：ワニブックス

■Amazon

https://amzn.to/461fgVv

■ワニブックス通販（サイン本＋生写真1種）

https://wani-special-edition.com/products/detail/86210pLkq-00

■セブンネットショッピング（生写真1種）

https://7net.omni7.jp/detail/1107621561

【特装版】るるたん 写真集『R-25』

※ケースと通常版とは別カットの生写真が封入

撮影：唐木貴央

定価：5,999円（税込）

発行：ワニブックス

The post “謎の美女”るるたんの1st写真集『R-25』発売「好きなように“妄想”して」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.