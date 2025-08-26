ジャスパーをアウトドア＋街履き進化させたらこうなった！でも性能はタフなままです

アウトドア・フットウェアブランドであるKEEN（キーン）から、ロングセラーモデル「JASPER（ジャスパー）」の最新モデル「JASPER III（ジャスパー スリー）」（1万9800円）が新登場！

「ジャスパー スリー」では、アウトドアとタウンのどちらでも活躍するシューズとして人気だった「ジャスパー」を、さらに街履きしやすくアップデート。シックなカラーリングで、ふだんのコーディネートにも合わせやすそう！

そもそも「ジャスパー」は、クライミングシューズとコンフォートシューズを融合させたアウトドアスニーカー。15年以上愛されるキーンのロングセラーモデルで、これまでに複数の派生モデルが展開されてきました。

その最新モデルである「ジャスパー スリー」では、アッパーに柔らかな天然皮革のスエードと、軽量性と通気性に優れたパフォーマンスメッシュを採用。スエードには、環境と倫理的な基準を満たす“LWG（レザーワーキンググループ）認定”を得たタンナーから調達されたレザーが使用されており、環境に配慮された素材となっています。

足裏の形状に合わせて立体成形されたフットベッドには、荷重に対して潰れにくいポリウレタンを使用。ミッドソールには高反発クッションを搭載しており、1日中履いても疲れにくく、快適に履き続けられます。

衝撃吸収性の高いアウトソールには、あらゆる地形に対応するパターンデザインを採用。つま先には“シンセティックマテリアル”のマッドガードを採用しているため、耐水性・耐久性・サポート性も抜群です。

​​かかと部分は“ラバーオーバーレイ”で補強することで、摩耗に強い設計に。悪天候のタウンでも、ハードなアウトドアフィールドでも、タフに活躍してくれそうです。

メンズモデルのカラーラインナップは、カーキ／ブラック、バーチ／ブラック、パープルオピュレンス／ブラックの3色。それぞれにカラーの違うシューレースが付属するので、気分やコーディネートによってカスタマイズが楽しめるところも魅力的！

「ジャスパー スリー」は、KEEN公式オンラインストアとKEEN直営店、各取扱店にて販売中。平日から休日まで通年愛用できる新しい「ジャスパー」を、ぜひチェックしてみてはいかが？

>> KEEN

＜文／&GP＞

