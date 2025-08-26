ふんだんにあしらわれたフリルに、さりげない光沢感、深みのあるカラーetc. ひと足早く秋の気分を楽しめる、新作ブラウスをデリバリー。着こなしの鮮度をぐっと高めてくれるボトム合わせや小物使いもぜひ参考にしてみて。

清楚なブルーブラウスに構築的なフリルの装飾で女性らしさとクラス感を

出典: 美人百花.com

【René(ルネ)】のフリルブラウス

フロントに袖、スタンドネックにまで贅沢にあしらったフリルがグッドレディなブルーブラウス。首元のプチリボンが可愛らしいアクセントに。

スカートもブルートーンで繋げてセットアップ風にアレンジ。ブラウンのバッグできりっと締めて、秋のムードもひとさじIN。

ブラウス￥41,800、スカート￥49,500／ともにルネ ピアス￥36,300／PLOW バッグ￥59,400／メアリ オル ターナ（AL Design Inc.）

掲載：美人百花2025年9月号「エレガントなブラウスでまとう夏の終わりのレディムード」

撮影／三瓶康友 スタイリング／入江未悠 ヘアメイク／MAKI モデル／堀田茜 文／井関さやか