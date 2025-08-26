【漢字クイズ】「難攻不落」or「難航不落」正解はどっち？意外と間違えて覚えているかも...！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「難攻不落」or「難航不落」正しいのは？
「攻」と「航」は紛らわしい漢字ですよね。
いったい「難攻不落」と「難航不落」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「難攻不落」でした！
難攻不落とは、「攻略するのが難しい問題」を表す言葉。
そこから転じて、要望を受け入れさせるのが難しい相手を意味することもあります。
主に、「守備が強いあのチームは、難攻不落な強敵だ。」などのように使われますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『新明解四字熟語辞典』（三省堂）
ライター Ray WEB編集部