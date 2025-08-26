【漢字クイズ】「難攻不落」or「難航不落」正解はどっち？意外と間違えて覚えているかも...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「難攻不落」or「難航不落」正しいのは？

「攻」と「航」は紛らわしい漢字ですよね。

いったい「難攻不落」と「難航不落」では、どちらが正しいでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「難攻不落」でした！

難攻不落とは、「攻略するのが難しい問題」を表す言葉。

そこから転じて、要望を受け入れさせるのが難しい相手を意味することもあります。

主に、「守備が強いあのチームは、難攻不落な強敵だ。」などのように使われますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

