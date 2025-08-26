「本当に電話できる！」Novelbright、電話番号を公開した新曲のサプライズ施策が話題に
5人組ロックバンド・Novelbrightが、9月1日に新曲「Call me」を配信リリースすることが決定した。俳優の奈緒と濱田岳が声優を務める、神戸製鋼所（KOBELCO）創立120周年記念アニメーション『あしたのありか』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、先行プロモーションとして公開された電話番号の仕掛けがSNSで話題を呼んでいる。
【画像】Novelbrightが電話番号を公開したインスタグラム投稿
24日、Novelbrightの公式Xおよびインスタグラムにて、電話番号「050-6883-0001」が記載されたチラシ画像が突如投稿された。実際にこの番号に電話をかけると、新曲「Call me」の1番サビ部分を先行試聴できるという仕掛けになっており、タイトルどおり“電話”をモチーフにしたユニークな施策となっている。「Call meがいち早く聴ける！」「本当に電話できる！」など、SNS上でも大きな反響が広がった。
今後も電話を起点としたプロモーションを展開していく予定とのことで、さらなる展開にも注目が集まる。
なお、『あしたのありか』本編は「Call me」配信の翌日、9月2日にKOBELCOの特設サイトにて公開される予定。約55分の長編アニメーションとなっている。
Novelbrightは、メジャーデビュー5周年を記念して、全国7都市10公演におよぶキャリア初のアリーナツアー『Novelbright ARENA TOUR 2025 〜Winding Road〜』を開催。17日に兵庫・神戸ワールド記念ホールでファイナルを迎えたばかりだ。10月11日には韓国・蚕室学生体育館にてワンマンライブ『Novelbright LIVE TOUR 2025 in SEOUL』の開催も決定している。
