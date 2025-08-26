結局、一番使いやすいかも！【グローバルワーク】荷物がガバッと入る「優秀トートバッグ」

毎日コーデの相棒にするなら、デザインはもちろんしっかり収納力があるバッグを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、ガバッと荷物を入れやすい【グローバルワーク】のA4サイズ対応トートバッグ。実用性だけではなく、存在感のある素材や柄でコーデのアクセントにもなるはず。お仕事からプライベートまで幅広く活躍して、お値段以上の価値を感じられるかも。

とにかく軽い！ スエード調素材の上品トート

【グローバルワーク】「スペ軽ラクスエードトートバッグ」\4,490（税込）

公式サイトにて「とにかく軽くて機能的」と紹介されているトートバッグ。ガバッと開いてA4サイズが収納できるため、プライベートはもちろん通勤用にもぴったり。トレンド感のあるスエード調の素材が上品で、持つだけで大人の品格を底上げできそう。カラーはブラウン・ベージュ・ブラック・マスタードという、ベーシックで大人が持ちやすい色展開です。

推し活にも◎ うちわが入るポケット付きトート

【グローバルワーク】「推しごとロゴテープZIPトート」\3,490（税込）

BIGサイズのうちわが収納できるポケットが付いた、推し活に便利なトートバッグ。公式サイトによると「A4ファイルやノートPCも楽に収納」できるとのことで、通勤や通学にもぴったりです。レディなムードが漂うレオパード柄ほか、ナチュラルやブラックも展開。ロゴがプリントされたショルダーテープも、コーデのアクセントになりそう。

