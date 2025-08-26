人気アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の天王寺璃奈役などで知られる声優・田中ちえ美が10月6日に発売する2nd写真集（タイトル未定、イマジカインフォス）の第2弾先行カットがこのほど公開された。



【写真】圧倒的に輝くプロポーション！人気声優の「オトナの一面」にドキッ

今回公開されたのは、プールサイドで撮影されたショット。赤いワンショルダーでウエスト付近がカットアウトされた水着姿は、健康的な美しさに加え、大人の魅力を感じさせる。



田中は自身のXで「見て～～～～～!!笑 また新たなお衣装が解禁されました！」とアピール。ファンから「お美しすぎます」「真っ赤な衣装…!! とても魅力的です～～」「本当に素敵すぎるのですが、これは良いんですか？？？」「ちょっとちょっとちょっとヤバいですね」「いやはやなんとも…超絶大胆！！」と大興奮の声が寄せられた。



1st写真集「未確認」から2年ぶりとなる今作は、西洋と東洋の文化が混在する街・マカオを舞台に撮影。きらびやかな夜から歴史を感じさせる石畳の路地、美しい湖畔まで、さまざまなロケーションで撮影を敢行。ランジェリーカットにも初挑戦し、これまで秘めていた「オトナの色気」を発揮している。



（よろず～ニュース編集部）