現在、少数与党ながらも自民党と公明党による政権が続いている。そもそも公明党とはどのような政党でなぜ自民党と「組んで」いるのか？ テレビ朝日政治部で公明党を担当する小手川太朗記者に聞いた。

━━国会における公明党の現状は？

「公明党の国会議員は衆参で45人いる。自民党は衆参約280人であるため、規模感としては、例えば自民党の麻生派、旧岸田派と同程度だ。公明党は与党であるため、政策を決める上で大きな権力を持っており、石破政権が何か政策を決める際には公明党に“お伺い”を立てる」

━━公明党と創価学会の関係は？

「公明党は創価学会という宗教団体を支持母体とする政党だ。戦後、創価学会は信者が増えるとともに政治参加を目指して、創価学会の中に政治の部門を作った。その後、地方議員から始まり、国会の方に議席を持つようになる。とはいえ、『政教分離』に抵触する恐れもあったため、学会側が宗教団体と切り離して新しい政党を作ろうとして1964年にできたのが公明党だ」

━━公明党の基本的な政策の考え方と影響力は？

「キャッチフレーズは『大衆とともに』。平和と福祉を大切にしている。当時は自民党は“右”、社会党が“左”という『55年体制』と言われていたが公明党は“中道”であり、それを大切にしている政党だ。選挙の際は今でも500万票が宗教団体の票としてまとまって動く。大きな数字のようだが実は公明党の比例区の票は20年前のピーク時は800万票以上あったが今はここまで落ちているのだ」

公明党と組むメリットは？

━━なぜ公明党は自民党と組むことになったのか？

「1993年に野党が結集して細川連立政権ができたが、その際に公明党も野党として連立に参加していた。その間、下野していた自民党は公明党の力に脅威を感じていたため、政権に復帰した後も政治と宗教の関係について代表だった池田大作氏を国会での参考人招致を要求するなど相当攻撃した。これらの経緯から『自らを守るためには政権与党となることが重要だ』という考え方が創価学会の思想の根底になったのではないか」

━━公明党と組むことで自民党は選挙でどのようなメリットがあるのか？

「公明党の支持者に協力してもらう。例えば衆院選においては、投票用紙の1枚目に『自民党の候補者の名前』を書いてもらい、2枚目の比例代表には『公明党』と書いてもらう。創価学会の組織票は小選挙区1つあたり1万〜2万票あると言われており、自民党としては政権維持の生命線だと言える」

━━公明党の思想は民主党（当時）の方が近い面もあると思うが、民主党と公明党との連立といった話は出なかったのか？

「実は民主党が政権を担っていた2010年に小沢一郎氏が学会の幹部と極秘会談をした。しかし、そのことが新聞に載ると学会の中から猛反発を受けた。当時、小沢氏は政治と金の問題を抱えていたことに危機感があったのだろう。加えて、政権が変わってすぐに信頼関係を築くことが難しかった面もある。やはり選挙区においてどちらの候補者を立てるのかを一から決め直すのは相当な労力だ。そのうちに民主党の支持率がどんどん下がり、政権交代が実現した」

━━2012年に自民党と公明党は一緒に政権に戻ったが、当時の関係は？

「相思相愛だった。安倍政権は衆院では単独過半数だったものの参院では厳しかった。加えて安倍元総理は憲法改正を実現したかったが、そのためには衆参3分の2の議席数が必要であり、やはり公明党と別れることはできなかったのだ。一方、公明党にとっても自民党と組むことで政策実現ができるため、互いに離れられない関係であることが再確認された」

━━自民党と公明党で「集団的自衛権」において主張が異なるが、どのように折り合いをつけているのか？

「この点は公明党にとって“最大のジレンマ”と言っていい。公明党の支持層は絶対反対だからだ。そこで、自民党との関係、『与党の責任』を最優先にさせ、一定の歯止めを自民党に飲ませることで最終的には容認に回った」

━━今後も自民党と公明党の蜜月は続くのか？

「今後、総理大臣が誰になるかにかかわらず、自公関係は当分は続くと見られる。信頼関係が20年以上積み重なっているため、一時の感情では“離婚”できないのが現実だろう。ただし、今の国会を見ると衆参ともに自公で過半数に達していないので、例えば日本維新の会や国民民主党などと3党で連立を組むことも視野に入っている。自民にとっては維新が最も組みやすいと言われているが維新と公明は大阪の選挙区でバチバチに戦っているためなかなか組めないのではないか。公明党にとっては国民民主の方がいいのでは…という声も党内からあがっている」

