Kドルのトレンド♡ 上品な華やかさをゲットできる「サイド三つ編み」の作り方を伝授！

この秋は、大人っぽさをプラスしてくれるヘアアレンジに挑戦してみない？そこで今回は、上品な華やかさをゲットできる「サイド三つ編み」の作り方をお届けします。束ねた髪をほぐしてふんわりさせるのが、抜け感を出すコツ！簡単な2つの手順で可愛いヘアに変身しちゃおう♡

秋のトレンドヘアアレンジ お手本は韓国アイドル♡ 甘さを残しつつ、大人っぽさもゲットできるヘアアレンジをKドルのトレンドからキャッチ。 細ゴムとピンで簡単にマネできるヘアスタイルを厳選してご紹介します♡

サイド三つ編み 束ねた髪をほぐしてふんわり サイドにまとめた上品でオトナなローポニーに、三つ編みのアレンジを加えることで華やかに。編んだ髪はきつく結ばず、ほぐすとやわらかな印象がUPするよ！ チェックワンピース 8,690円／OLIVE des OLIVE ネックレス 990円／ラティス

ヘアメイク手順

How to 耳上の髪をまとめてくるりんぱ 耳上の髪を後頭部の左側に斜めに集め、耳の高さで細ゴムで結ぶ。左下の方向にくるりんぱしたら、結んだ髪をほぐしてゆるめる。

How to 残りの髪もまとめて三つ編み 上の手順で結んだ毛束と残りの髪をまとめて三つ編みに。編んだ髪は根元から引き出して動きをつける。立体感が出る丸三つ編みもおすすめ。

完成♡ 後ろから見ても可愛い今っぽヘアの完成。ほぐすことで抜け感が出て女のコらしいやわらかな印象をゲットできるよ♡ 撮影／JOJI（RETUNE Rep）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）文／柿沼奈々子、杉山春花

北里琉