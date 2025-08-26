櫻坂46・森田ひかる×山下瞳月×村井優 「違いを生かす部分も増えてきた」ダンスについて語る。

小柄ながらダイナミックな躍動感で魅了する、櫻坂46の森田ひかるさん、山下瞳月さん、村井 優さんが、お互いに対するリスペクトから自分的No. 1ダンス楽曲、パフォーマンスへの想いまで語り尽くします。

森田ひかる×山下瞳月×村井 優

森田 私は背が低いから…普段は身長差を感じて悲しくなることもあるけども（笑）、ダンスは動き一つで大きく見せることもできるんですよね。それに気づいてからダンスが面白くなった。

山下 加入前からひかさんのダンスが大好きです。見ていて身長を意識したことがなかったので、お会いして初めて「私と同じ身長なんだ！」と驚いて。今はひそかに参考にさせてもらってます…。

森田 知らなかったー（照）。

山下 人一倍遠くまで腕が伸びる、その伸び方もきれいで。

村井 私もライブの本番映像で勉強させていただいてます。ひかるさんは音の取り方が重い！ 決めるポイントでしっかり決まるから、見ていて気持ちいいです。

森田 ああ…確かに音は聞くようにしてる。腕はレッスンで「もっと伸ばそうとしたら伸びる！」と言われて意識し続けた結果です。私から見て、まず優ちゃんは熱量がすごい！ 普段のふわふわ感とは違って、ダンスはすごく意志を感じる。つきちゃんは…あ、私は瞳月ちゃんのことをつきちゃんって呼んでるんですけど、とにかく正確で、力強さと儚さを併せ持っているのも魅力。レッスン中、二人が動きを話し合って高め合ってる姿は「素敵だな」って見てるよ。

山下 うれしい…。シンメの位置だと話し合いも多くなります。二期生さんはいかがですか。

森田 私は天ちゃんとシンメが多くて。でも（山粼）天ちゃん、あと（藤吉）夏鈴は自由！ だからその自由さも尊重しつつ「ちょーっと立ち位置間違ってるよ…？」みたいに、やさしーくささやいてます（笑）。

―― 思い出深いダンス楽曲は。

森田 「摩擦係数」は特にダンスに向き合ってた曲です。天ちゃんと私のフリーダンスがあるんですけど、本番までお互いの動きがわからないのが面白い。以来アドリブのある曲が楽しみです。

山下 加入したてであのMVを見たとき「やりたいことが映像になってる！」と感激して、レッスンより先に覚えました！ 家の鏡の前で一人、黙々と（笑）。

村井 わかる…！ 私は「Make or Break」。MVで水の中をスライディングする場面はTAKAHIRO先生に教えていただき、挑戦して決まったときは達成感がありました。三期生曲の「静寂の暴力」は、いきなり深いテーマに挑戦させていただいて、みんな必死にダンスに向き合った…というか、くらいついた！

森田 いい曲です（しみじみ）。「承認欲求」も三期ちゃんの初参加シングルで思い出深いです。リハでも緊張が伝わってきて…でも振り覚えはすっごく早い！

山下 大緊張でした。三期生で解釈を話し合って、ね。

村井 うん。当時は全員で話し合う時間を設けていたけど、最近はそれぞれの解釈を尊重するようになって…少し成長したのかな？

―― 一期生から受け継いで進んできている部分、変わりつつあること。それぞれ教えてください。

村井 それこそ「承認欲求」は一期生さんから受け継いだものが土台にあります。私の左が土生（瑞穂）さんで、前に小林（由依）さん、右に小池（美波）さん！ レッスンへの熱、ポージング…学ぶことばかりで。

山下 先輩はいつも背中で教えてくださったね。鏡で全体の動きを揃えたことを思い出します。

森田 今は揃える部分は揃えるけど、違いを生かす部分も増えてきた。その動きに一人一人の曲への想いが乗って、聴く人との一体感が生まれ「ああ、こうして曲が育っていくんだな」と実感する。これからもメッセージをしっかり持って、一つになって踊ろうね。

森田ひかる

もりた・ひかる 2001年7月10日生まれ、福岡県出身。二期生。櫻坂46の1stシングル「Nobody's fault」をはじめ、数々の表題曲でセンターを務める。小柄さを感じさせないパフォーマンスが持ち味。愛称るんちゃん。

山下瞳月

やました・しづき 2005年1月22日生まれ、京都府出身。三期生。9thシングル「自業自得」で初センター、続く10th「I want tomorrow to come」で2作連続センターに。学生時代に培ったダンススキルに定評あり。愛称しー。

村井 優

むらい・ゆう 2004年8月18日生まれ、東京都出身。三期生。子どもの頃からバレエを習っていてダンスが得意。ここ1年ほどアサイーボウルにハマっていて、週2回は食べに行くのがルーティン。愛称は優ちゃん。

櫻坂46

さくらざかフォーティシックス 欅坂46としての活動を経て、2020年10月から櫻坂46が始動。心の奥底に訴えかける楽曲とパフォーマンスで国内外から支持を受ける。終盤を迎えている「5th TOUR 2025“Addiction”」はグループとして最大規模の開催に。12thシングル『Make or Break』が発売中。今年4月にフレッシュな四期生も加入した。