「BREAKING DOWN16（ブレイキングダウン16）」（BD）を“ドタキャン”した飯田将成が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。BDドタキャン後、初の試合が決定した。

「ブレイキングダウン16」のメインイベントでSATORUと対戦予定だった飯田。しかし大会2日前に出場を辞退。「スポンサーの方もいたし、ファンの応援もあったし、全部ひっくるめて自分の中では我慢して出ようと思っていたけど、最後のLINEで緊張の糸が切れてしまった」と以前からの溝口勇児COOとの対立が理由とほのめかした。

今回の動画では、BDに参戦経験もあるノッコン寺田をゲストに招いて対談。トークする中で、ノッコンとキム・ジェフンの2人で開催予定の“日韓戦”（10月26日・大阪）の話題に。

その大会には、「BreakingDown8」での日韓対抗戦で飯田に敗れたパク・ウォンシクの後輩が参戦予定だという。ノッコンは「パーキー（パク・ウォンシク）に勝って、飯田のことを韓国人はあんまり良く思ってないわけ。そして、トーナメントを制して“俺がパーキーの敵を取ったる”というパーキーの後輩で、飯田将成のことが大嫌い」と説明。「負けるのが怖いから逃げてるんじゃないかとか世間で言われてるんですよ。ここで名誉挽回はどうですか？」と誘った。

飯田は「今年中には戦いたいと思っている。戦う姿を見せられればやることは一緒」とした上で、「出るよ！」と出場を決意した。

「本当にファンの人に“今年中に見せる”と言ってたので、時期もちょうどいい。魅せる試合を絶対にする」と意気込んだ。