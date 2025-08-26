「パレスはエゼを失った影響を如実に示した」と英国人記者が指摘。後釜として狙う２選手は？【現地発】
８月24日、私はプレミアリーグの第２節クリスタル・パレス対ノッティンガム・フォレスト戦を取材した。
パレスは開幕節、スコアレスドローに終わったものの、チェルシー相手に敵地で非常に良い戦いをした。しかし、今節は同じようにはいかないだろう。なぜならチームの象徴であるエベレチ・エゼがアーセナルへ移籍してしまったからだ。
エゼはパレスのファンから絶大な人気を誇っていた。そして最近では昨季のFAカップ決勝・マンチェスター・シティ戦（１−０）での決勝ゴールが、記憶に残る彼のパレスへの大きな貢献の１つとなった。
パレスはそんなチームで最も影響力のある選手を失ったが、その穴を埋めるために、２選手をターゲットにしている。その１人がビジャレアルのジェレミ・ピノ、そしてもう１人が、クラブ・ブルージュのクリストス・ツォリスだ。エゼの売却で、クラブはこの両選手の獲得できる資金は確保しているはず。夏の移籍市場の期間も残り少なくなっているため、迅速に補強する必要があるだろう。
ノッティンガム・フォレスト戦では、懸念していた通り、エゼ不在の影響を如実に示した。彼がもたらすひらめきや守備から攻撃へ切り替わるスピードが明らかに欠如していた。さらに相手はエゼの脅威に恐れる必要がないため、余裕をもって戦っているようにさえ見えた。
それでもパレスは36分にイスマイラ・サールの美しいフィニッシュで先制。１−０とリードして前半を終えたが、57分にカラム・ハドソン＝オドイのゴールで同点弾を献上。結局、試合は１−１の引き分けで終了した。
パレスは、ベストプレイヤーをビッグクラブに奪われることに慣れているが、ファンの立場なら、チームが成長を続けていただけに失望は小さくないだろう。彼らはFA杯ではシティ、コミュニティ・シールドではリバプールを破ってトロフィーを獲得している。今季の戦いが大いに期待されているチームだ。エゼの移籍により後退しなければいいが…。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
