元カップルYouTuber、“最高の夏”モルディブショット公開「スタイル抜群すぎて尊い」「どんどん綺麗に」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは8月25日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる美しい姿を披露しました。
【写真】なごみの美しい「最高の夏」ショット
ファンからは、「なごみちゃん本当に、どんどん綺麗になる」「海もなごみちゃんもキラキラですね」「海にも負けない透明感と爽やかな笑顔」「綺麗すぎてうっとりします」「お姫様みたい」「超絶美しい」「スタイル抜群すぎて尊い」「地上のマーメイドです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「海にも負けない透明感と爽やかな笑顔」なごみさんは「わたしの最高の夏」とつづり、1本の動画を投稿。モルディブでのバカンスの様子です。美しい海を目の前に、ドレスのような質感のワンピースを着用し、まるでプリンセスのように優雅に歩くなごみさん。キラキラ輝く笑顔でカメラを振り返る様子も美しく、幸せそうです。まさに「最高の夏」を象徴しています。
モルディブでの夫婦ショットも24日には「ずっと心に残る時間」とつづり、モルディブでの夫婦ショットを公開していたなごみさん。コメントでは「アラジンとジャスミンみたい」「素敵」といった声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
