¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û¼ò°æÍÛÍ´¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½éVÁÀ¤¦¡¡Á°ÀáV¤Î54¹æµ¡¤Ï¡Öµ¡Î¨ÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Ä£Í£Í¥Ü¡¼¥È¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÇÕ¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ò°æÍÛÍ´¡Ê£³£¶¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£±¹æÄú¤ÇÎ×¤ó¤À½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£²¹æÄú¤ÎÂ¼¾¾±ÉÂÀ¤¬Âç³°£¶¥³¡¼¥¹¤Ë²ó¤ë¤Ê¤É¿ÊÆþ¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£²¥³¡¼¥¹¡¦°ÂÃ£Íµ¼ù¤Îº¹¤·¤Ë¶þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²Ãå¤Ï¥¡¼¥×¤·¤ÆÄÌ»»£´ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¡Î¨ÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿¤é°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Á°Àá£Ö¤ÎÁêËÀ£µ£´¹æµ¡¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥«¥É¤¬Ç»¸ü¤Ê£´¹æÄú¡£°ì·â¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£