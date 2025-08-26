8月13日、新潟市中央区の商店街にある施設で爆発があり、従業員2人がけがをした事故。26日、事故の原因となった店の関係者が取材に応じました。爆発の原因となったのは普段は使用していなかったものの、お盆の混雑のため、急きょ使用することになった「卓上カセットコンロ」だったことがわかりました。



お盆休み真っ只中だった8月13日。新潟市中央区本町通にある青海ショッピングセンターを映した防犯カメラの映像です。人通りも増えてきた午前11時半ごろ。突然、店の入り口のガラスが割れ、近くにいた人の足元に破片が飛び散ります。





鮮魚店などが並び、食事も楽しめる人気スポット。一時、あたりは騒然。この事故で従業員2人が軽いけがをしました。警察の調べによると、爆発したのは使っていないカセットボンベ。26日、事故の原因となった店の関係者がTeNYの取材に応じました。〈事故の原因となった店舗緒関係者〉「普段は使っていないんだけど、たまたまその日に限って作るものが混んでいたので、携帯用のコンロに火を付けてその脇にスペアのボンベを（置いた）。それが過熱して爆発した。お客さまには大変ご迷惑、心配をかけたり申し訳なかったと思っています」店の関係者によると、お盆ということもあり当時、店は混雑。注文が相次いでいたことから、普段は使っていなかった卓上カセットコンロを使用。茶碗蒸しを調理をしていた際に近くに置いていた未使用のカセットボンベに引火して爆発が起きたということです。一般の住宅でも使用することがある「卓上カセットコンロ」。使用方法を誤ると火災の原因にもなるといいます。〈新潟市消防局 予防課 根布響平消防士長〉「大きい鍋を使ってしまうとカセットボンベの上を覆うような形になってしまいますので、熱がこもってしまいます。熱がこもると炎がカセットボンベの上を伝ってしまう形になりますので、そうなるとカセットボンベに伝導過熱されて出火する危険がある。カセットボンベが異常に過熱されてしまうように大きな鍋を使ったり、カセットコンロを並列で使用しない。また近くに可燃物を置かない。こういった注意点があります」事故があった商店街。施設に入る店では卓上カセットコンロの使用を一切、禁止に。安全確認を徹底した上で現在はすべての店が営業を再開しています。〈事故の原因となった店舗緒関係者〉「作業の安全確認、火の元は特に開店の前と閉店後は必ず確認して、テナントの中で決めて卓上コンロは一切使わないということで安心安全でやっています」手軽に使えるカセットコンロ。消防は取扱説明書に従って正しく使用するよう呼びかけています。