¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¾¾ËÜÎç¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç²÷Ä´¤â¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬²ø¤·¤¤¡×¤È¥Ú¥éÄ´À°¤ò·èÃÇ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥ÆÁ»³¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£²Àï¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÎç¡Ê£³£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£·£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¡¢Æü¤Þ¤¿¤®Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡££³Àï£²¾¡£²Ãå£±ËÜ¤ÇÆÀÅÀÎ¨£¹¡¥£³£³¤Î£²°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿¹ÌîÀµ¹°¤¬»Å¾å¤²¤¿£±£µ¹æµ¡¤Ï¶¯Îõ¤Ê¿¤ÓÂ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡£¤¿¤À¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÎÂ¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬²ø¤·¤¤¡£Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¥Ú¥é¤Ï¿¨¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢»ö¸ÎÅÀ¤¬´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡£¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ú¥é¤òÊÒÌÌÃ¡¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Ï¹Í¤ÎËö¤Ë¥Ú¥éÄ´À°¤ò·èÃÇ¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¼¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡££³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£