「栃木県の開運神社」ランキング！ 2位「薬師寺八幡宮」、1位は？【2025年調査】
「運気を上げたい！」と思ったとき訪れたい開運神社。栃木県には、地域に根差した個性豊かな神社が多数存在します。
All About ニュース編集部では、2025年8月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の開運神社」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「栃木県の開運神社」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「薬師如来を御祭神として奉祀しており、病気平癒や健康長寿を願う参拝者に親しまれているから」（40代男性／静岡県）、「勝負運向上のご利益があるらしいので行ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「大自然に囲まれた神社に癒されたいから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：薬師寺八幡宮（下野市）／60票「薬師寺八幡宮」は、下野市に鎮座する歴史ある神社で、古くから厄除けや開運祈願の参拝者に親しまれてきました。境内は四季折々の自然に彩られ、訪れるたびに異なる景観を楽しめるのも魅力です。静かで落ち着いた雰囲気に包まれ、心を整えながら参拝できるスポットとして知られています。地元住民はもちろん、遠方からの参拝者にも人気を集める神社です。
1位：白鷺神社（上三川町）／77票「白鷺神社」は、白鷺伝説にゆかりを持つ上三川町を代表する古社で、長い歴史の中で多くの信仰を集めてきました。格式高い社殿と広々とした境内は厳かな雰囲気に包まれ、訪れる人々の心を引き締めます。心身の浄化や開運招福のご利益があるとされ、地元はもちろん遠方からも参拝者が訪れる人気のパワースポットです。
