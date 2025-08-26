JO1白岩瑠姫、サプライズに興奮「宝物にします」今後挑戦したいことは？【アズワン／AS ONE】
【モデルプレス＝2025/08/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が26日、都内で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の公開記念舞台挨拶に、脚本家の西田シャトナー氏とともに登壇。サプライズに興奮する場面があった。
【写真】白岩瑠姫が感激したサプライズ
今後挑戦したいことを聞かれると「それもいっぱいあるんですけど、新しい姿をどんどん見せていきたいなという気持ちは常にあるので、僕としてもグループとしてもやっていないことはどんどん挑戦していきたいですね。それが何かって話ですよね（笑）」とふりだしに戻り「具体的には決まっていないんですけど、今回も初めて声優をやらせてもらったり、主題歌を書くのも初めてだったんですよ。そこの挑戦に恐れずに、初めてのことをやっていきたいというのはありますね。具体的なことは今浮かんでいないんですけど、また西田さんと一緒に作品をやりたいなという1つの夢はできましたね」とコメント。これに西田氏は「いいですね。（今のコメントを）録音します」と嬉しそうに話した。
イベントでは、白岩にサプライズで、キャラクターデザインを務めた貞本氏から白岩への直筆の似顔絵色紙が贈られると、白岩は「マジっすか！？えっ、めっちゃいい！！」と興奮し「こう見るとヨウと（自分が）似ているなって思います。本当に嬉しい。これ宝物にします。部屋に飾ります」と笑顔で語った。
本作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野監督のコンセプトを元に制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品。登場人物は全て新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】白岩瑠姫が感激したサプライズ
◆白岩瑠姫、サプライズに感激
今後挑戦したいことを聞かれると「それもいっぱいあるんですけど、新しい姿をどんどん見せていきたいなという気持ちは常にあるので、僕としてもグループとしてもやっていないことはどんどん挑戦していきたいですね。それが何かって話ですよね（笑）」とふりだしに戻り「具体的には決まっていないんですけど、今回も初めて声優をやらせてもらったり、主題歌を書くのも初めてだったんですよ。そこの挑戦に恐れずに、初めてのことをやっていきたいというのはありますね。具体的なことは今浮かんでいないんですけど、また西田さんと一緒に作品をやりたいなという1つの夢はできましたね」とコメント。これに西田氏は「いいですね。（今のコメントを）録音します」と嬉しそうに話した。
◆アニメーション映画「アズワン／AS ONE」
本作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野監督のコンセプトを元に制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品。登場人物は全て新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】