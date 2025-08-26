女優高島礼子が２３日放送のカンテレ「おかべろ」に出演した。

デビュー前、車が好きでＯＬからレーサーに転身。お金がかかるため経費ねん出のためにレースクイーンになった経歴を明かした。

しかし２４歳の頃には、当時はモデルとしては年齢的に厳しく、メインのファッション誌や、大きなショーも難しい状況だったと明かした。今後の仕事の見通しが立たずに困っていた時に、松平健の目に止まり「暴れん坊将軍」デビューしたという。

面識も全くなかったといい「なんで私だったのかな？聞いたこともなくて」と語った。

女優の仕事は考えたこともなく「あぁ、これからどうやって生きていこうかな」とＭＣの仕事のためにアナウンサーの学校に行ったりしていたという。

時代劇の現場では「セリフは覚えられない、着物は着られない。名前を呼んでいただくまでに１年以上かかりました。そこの姉ちゃん！と言われ、あっ私のことですね？みたいな」と振り返った。

御庭番役の殺陣もＮＧを出しまくり、現場のため息が聞こえたという。スカウトした松平から「僕のお腹で練習しなさい」と言われ、斬る練習を行ったところ、スタッフに呼び出され「座長のお腹を斬るとはどういうことだ！」と怒られたと笑わせた。

番組では、松平になぜ高島をスカウトしたのかを問い合わせたところ「なんのＣＭだったか定かではありませんが、高島さんがＣＭに出演していて、『華があるな』と思い、ドラマスタッフに話しました。とても役に対して熱意をもって取り組んでいました」との回答が届いたことが明かされた。

高島は「華ですか！？初めて聞きました」と驚き。松平から「こんなに運動神経が悪かったんだ…」とは言われたことがあると明かして笑わせた。