Ê¡»³²í¼£¡¡ºÇ¿·±Ç²è¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¼«¿®¡Ö·ä¤Î¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤âÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê£¹·î£±£²Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌò¤é¤·¤¤¿è¤Ê±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÇÇò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê£³£²¡Ë¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤³¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ä¤Î¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡Ö£É£ô¡Ç£ó¡¡£Ó£è£ï£÷¡¡£Ô£é£í£å¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë±¦¼ê¤«¤é»å¤òÊü¤Ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊ¡»³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¸¤»ôµ®¾æ¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éºîÉÊ¤â¸«¤Æ¡¢²Î¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ØËÜÊª¤ÎÊ¡»³²í¼£¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶²½Ì¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¼Â¼Ì¤Ç¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡£´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À®ÅÄÎ¿¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡Ö¡Ê¸½¾ì¤Ç¡Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ØÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¼¡¤ÎÆü¤«¤éÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö´¥ÁçÈ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï£±£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Îµ»ö¤Çº©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤ÇÀÅªÆâÍÆ¤òÈ¼¤¦È¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±µ»ö¤ÇÊ¡»³¤Ï¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£