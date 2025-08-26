川崎競馬４日目の２６日、川崎競馬９Ｒで佐々木仁調教師（６１）が管理するナチュラルターンが１着。２０００年６月９日の初出走以来、８８３１戦目で、地方競馬通算１０００勝を達成した。地方重賞は２００３年ローレル賞、ロジータ記念を制したマルダイメグなど１２勝。メモリアルのＶを飾った佐々木調教師は口取りでナチュラルターンにまたがり記念撮影。所属の増田充宏騎手、鞍上を務めた吉原寛人騎手、山崎誠士騎手らに祝福された。トレーナーは節目の勝利に「やっときたかなという思いです。目の前の１勝を目指して、その積み重ねで、また区切りの勝利ができたら。重賞を勝てるような馬も育てたい」と喜びと抱負を語っていた。

また、同日の８Ｒでは岩本洋調教師（８１）が、ゴールデンカガヤで１着。１９８０年６月１７日の初出走以来９３０４戦目での地方競馬通算７００勝に、１９年東京ダービー（ヒカリオーソ）、２０年羽田盃（ゴールドホイヤー）など地方重賞１２勝の名伯楽は、「時間はかかったが、日々の積み重ねでここまできた。来年３月の定年まで、しっかりやり遂げたい」と決意を新たにしていた。