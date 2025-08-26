昨日25日、高校生による熊本県議会が開かれました。

【写真を見る】真剣そのもの 高校生議会

この議会で提案したことは、実際に審議され実現する可能性がある真剣な場です。高校生たちのひと夏の奮闘を取材しました。

今年の高校生議会に参加したのは大津、玉名女子、御船、八代工業の4つの高校です。

知事や、県の幹部が居並ぶ並ぶ実際の県議会とほぼ同じ状況で鋭い質問を繰り出します。

玉名女子高校「公共交通機関が十分ではない」

大津高校「営農継続に向けどのような支援を考えているか」

各学校、志願者の中から4人程度に絞った精鋭を揃えました。この高校生議会、ただの体験ではありません。

知事の説明「質問をしてくれた以上、君たちも一緒に新しい政策を作っていこうという姿勢で答弁したい」

実際の県議会と同じように、提案が実現する可能性がある

本番の1か月ほど前、高校生たちはどんなことを議会で提案するか現職の県議会議員に考えを伝えました。御船高校のメンバーは・・・

御船高校 清水馨仁さん「児童が集まってご飯が食べられる場所や、学校にも朝ごはんを食べられる場所が欲しい」

両親が共働き、または一人親の家庭も多いため、子ども達の居場所を充実させたいと訴えました。この考えを聞いた立山県議は・・・

立山大二朗 県議「県内における数字、国内における数字とか、他で成功しているのがあれば熊本でも取り組みやすい」

生徒たちがイメージすることは伝わったようですが、一人親世帯はどれぐらいあるのか?他の都市での取り組みは？具体的なデータや事案は把握できていませんでした。指導する夏目先生は、本番までに改善すべき点が多いと危機感を持っていました。

御船高校 夏目幸治教諭「かなり夏休みに出てくる機会が増えると思う。夏休みに招集しないと間に合わない」

そこで、夏休みの学校へ。生徒たちがいたのはバドミントン部が練習する体育館です。

本番を意識して人に見られる環境で練習していました。

生徒「私は御船高校２年の宮崎光宙です」

ステージでの振る舞いに少し困惑の様子。

先生「マイクに近寄らんでいい」

当日に与えられる質問時間は全部で5分間です。この日は整いつつある提案の文言を時間内に伝えきれるかの練習でしたが・・・

生徒「ここだけで33秒かかった」

生徒「ごめん 俺の見積不足だ」

思った以上に時間がかかるため文章を練り直します。そして、言葉にすることで初めて気づく難しさもあったようです。

生徒「イントネーションが難しい。本校生徒・・本校生徒？ここでも緊張したので本番危ないなと思った」

緊張していても力を発揮できるようにその後も、練習を重ねました。

そして本番当日、議場へやってきました。

いよいよ御船高校の質問です。

御船高校 藤原かりなさん「本校生徒が小学生時代に一人で食事を

とったことがあるか集計したものです。約34％が一人で食事をとったことがあります。子どもが一人でご飯を食べる環境にならないような仕組みをつくることはできませんか？」

夏休みに急遽集めたアンケート結果を盛り込み、現状を伝えました。さらに、子ども達に食事だけでなく学びの場も提供できないか提案したのです。

別の提案が続きます。

御船高校 清水馨仁さん「私たち高校生が英語を活用する機会をさらに増やすために、外国の方と活動する仕組みを作りたい」

この提案に越猪教育長は・・・

越猪浩樹 熊本県教育長「高校生とALT（外国人講師）が協力して、放課後、子ども教室などで外国の方と交流体験できるよう支援する」

＜閉会＞

――高校生たちの意見は実現させる？

越猪浩樹 熊本県教育長「させます。大丈夫です。」

当初は心配していた夏目先生も生徒たちを称えました。

「良かった良かった」「最後までやりとげた」

地域の課題を考えることが、よりよい熊本の実現につながる。高校生たちが「政治」に触れた夏でした。