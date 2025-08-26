元King＆Prince岩橋玄樹（28）が26日、都内で映画初出演となる「男神」（9月19日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。

全国各地で母と子の失踪事件が相次ぐ中、新興住宅地の建設現場に正体不明の深い穴が発生する。そこで働く和田勇輝（遠藤雄弥＝38）の息子も姿を消してしまう。その先は不思議な森につながり、そこでは巫女（みこ）たちが「男神」を鎮めるため異様な儀式を行っていた。息子が迷い込んだ事を知った和田は「決して入ってはいけない」と語り継がれる穴に、禁忌を破り入って行くホラーファンタジー。

岩橋は和田を助ける、山下裕斗を演じる。「映画初出演でテーマ曲もやらせていただきました。アーティストとしての生きがい、俳優としての生きがいを一度に楽しめた。アーティストとしての経験値も上がったのでうれしい。かっこいいミュージックビデオもできたので楽しんでください」と話した。

そして「今まで見たホラー映画の中でも、いい意味で変わっている。いろいろなテーマが込められていて、愛というテーマもあるのかなと思う。見れば見るほど、いろいろ考察できるので、20回以上見てください」と笑顔を見せた。

劇中では英語のせりふも披露している。「本番5分前に英語のせりふが全部変わっちゃったので、大変でした。でも、すごくいい経験になりました。皆さんのヘルプがあって、楽しい経験になりました」と振り返った。

他に遠藤、彩凪翔、須田亜香里（33）アナスタシア、井上雅貴監督（48）が出席した。