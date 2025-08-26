歌手で俳優の福山雅治、女優の有村架純が２６日、都内で映画「ブラック・ショーマン」（９月１２日公開、田中亮監督）のレッドカーペットイベントに出席した。

「ガリレオ」シリーズの作家・東野圭吾氏の人気小説が原作。かつて米ラスベガスで名をはせた一流マジシャン・神尾武史（福山）が、父を殺された建築士の姪・神尾真世（有村）とバディを組み、事件を解決する。

作品について福山は「撮影のスケジュールの間が空いたこともありましたけど、その分濃密な作品になったと思います」としみじみ。有村は「本当に素晴らしいエンターテインメント作品になったと思います」とうなずいた。

２人は初共演だったといい、福山の印象について有村は「私がこのお仕事始める前から既にご活躍されている方。実際に現場でたたずまいを見させていただく中で、時代を築き上げた方にしかできない振る舞いやオーラがあった」と称賛。「存在感だったり、引き出しだったり、そういったもものをお芝居でたくさん見させていただけた」と撮影を振り返った。

一方の福山は有村について「非常に力のあるお芝居をされる方」と絶賛。「俳優という職業は、役柄もそうだし撮影現場の環境もそうだし、いろんな状況でちょっと違うなと思ったとしても一度自分の中に入れて全体の現場の納得というところに持っていくのが仕事。そういうことをずっとされてきたんだろうなという想定はしていましたが、想定以上に懐が深くかつ力のある表現をされる」とうなずいた。

さらに、共にステージに登壇した俳優の成田凌は福山について「『どうしてそんなに美しいんですか？』ってみんなで質問攻めしてたら『日焼けをしないこと』って言ってた」とニヤリ。福山は「乾燥肌なんですよ。ダメージに弱い。生まれながらお肌が弱い子なんですよね」と恥ずかしげに明かしていた。