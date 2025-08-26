『テルマエ・ロマエ』作者、センス抜群すぎる！ドラえもん描き話題「この絵のタッチ好き」「温泉でゆったりしてる」
国民的漫画『ドラえもん』連載55周年を記念して、『ドラえもん』公式Xにて記念イラストが公開された。『テルマエ・ロマエ』などで知られる漫画家・ヤマザキマリが描いたドラえもんの姿を見ることができる。
【画像】センス抜群！温泉でゆったり ヤマザキマリが描いた『ドラえもん』イラスト
公式Xでは「ドラえもん誕生日& まんが連載55周年記念！トリビュート企画」と題して「漫画界を代表する豪華執筆陣による ドラえもんへのメッセージ&イラストを 誕生日までカウントダウン形式で大公開」とイラストを投稿。
イラストは、『テルマエ・ロマエ』らしく、温泉に入ったドラえもんの姿を見ることができ、これにファンは「ドラちゃん、このまま、ローマにタイムスリップ？」「もし隣にテルマエ・ロマエのルシウスいたらどんなリアクションするんだろw」「サウナグッズも出てるし、温泉との相性バッチリ」「この絵のタッチ好きだ。 55周年も経ってるってすごい。」「温泉でゆったりしてるドラちゃん可愛過ぎないか！？」などと反応している。
なお、公式Xでは『うる星やつら』などで知られる高橋留美子氏が描いたドラえもんのイラストも公開中で話題となっている。
