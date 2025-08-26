社員が去り、残るは月数百万の赤字…社長の暴走で崩壊したブラック保育園の末路【ママリ】

続々と辞める職員。悪循環が続いた結果、園は赤字に陥り…

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。職場の従業員が次々と辞めていく原因は1つだけではないでしょう。ただ、社員が続々と辞めてしまう要因の中に「職場の働きにくさ」が含まれていることは少なくないのではないでしょうか。

主人公のなしえは、夫と保育園児の子どもとの3人家族。育休明けを機に、元いた保育園の系列園に復職しました。なしえが働くのは民間経営の保育園のため、園長の上に園の経営方針を決める社長がいますが、この社長が自分の気分で経営方針を変えるので、従業員は振り回されて疲弊していました。





とにかく「儲けること」が最優先の社長は、職員の意見も希望も聞き入れず自分の懐に入るお金のことばかり考えています。こうした園の状況にずっとフラストレーションを溜めていたなしえですが、社長の都合で正社員からパート社員へ勝手に働き方を変えられたことで怒りが爆発。家族の声も背中を押してくれ、園を退職することに。残っていた有給消化も認められず退職をしたなしえですが、なしえが辞めた後、園では社長のやり方に愛想をつかす人が続出。まずは事務職員さんが社長に辞職を伝える行動に出ました。

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

なしえが辞めた後も、横暴な社長が経営する園では退職者が続出しましたね。とうとう園長まで退職し、現場は全く回らなくなったのではないでしょうか。社長はずっと自分の儲けだけを考えて保育園を経営していたようですが、いくら儲けが大切でも、そこで働いてくれる人がいなければ企業は成り立ちません。



人をコマのように使う職場は、経営側・従業員側のどちらにもメリットがあり業務が回っているうちは良いのかもしれませんが、バランスが少しでも狂うとガラガラと足場が崩れ落ちていきそうです。ただ、場所も人も「他生の縁」と思うなら、お互いに双方のことを大切に扱っていられた方が好循環が生まれそうな気がしますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）