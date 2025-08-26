＜加齢で逆に＞上着やシャツを羽織らずにノースリーブのトップス・ワンピースだけで外出できる？
気温も高く、汗ばむ季節。ノースリーブのトップスやシアーシャツなど、季節に合わせたファッションを楽しみたくなる人も増えてくるのかもしれません。しかしそのような夏ファッションに迷いを感じるママからある質問が寄せられました。
『上着やシャツを着ないで、ノースリーブ1枚で外出できる？』
ふと周囲を見渡すと、上着やシャツなどを着用せずノースリーブだけで外出される方、増えていませんか？ 投稿者さん自身の意見は寄せられていないのですが、ママたちはどのように考えているのでしょう。
『ムリ』
投稿者さんに質問に対し目立っていたのは「ムリ」というワード。しかし「ムリ」とひとことでいってもさまざまな理由があるようです。ではママたちはなぜ暑くてもノースリーブでの外出はムリだと思うのでしょう。
体型的な問題
『家でノースリーブ姿でいると娘に「お母さん強そう！」って言われる』
『出られない。腕が太いから』
肌の露出が増えるということは、お悩みも増えるわけで。腕の太さ・細さなど、さまざまな“体型的”な悩みからノースリーブでの外出は厳しいと話す声が目立ちました。娘さんに「強そう」と言われてしまったのは、思わず笑ってしまいますね。娘さんも悪気はないと思いますが。
体質的な問題
『若い頃からそうなんだけど、紫外線アレルギーがあるし、屋内でエアコンがきいているとすぐ体調が悪くなる。だからムリ。ノースリーブの場合、上着が必須』
『日に当たると日焼けで肌が痛くなったり、湿疹が出たりする。顔とか手の甲みたいに普段から露出している場所は大丈夫だけど、二の腕とかのやわらかい部分は5分でもダメなときがある』
体質的に肌の露出によって紫外線を浴びてしまうと困難が起こるケースも寄せられました。筆者も紫外線や日光に弱いのでママたちのお気持ちわかります。ひどいと湿疹やミミズ腫れのようなあとが出てしまうこともありますので、ノースリーブで腕を出して外出したくてもできない事情があるようです。ほかに、エアコンなどで冷えてしまうことへの不安や対策として、ノースリーブを着用していたとしても腕の露出はせず、上着やシャツなどを羽織る人も。電車や建物のなかに入るとびっくりするほど空調が効いていて、寒くて震えることもありますものね。冷えや体調不良を起こさないための対策というわけです。
「ノースリーブで外出できる」派の声
『問題なし。体を絞ったから』
『タンクトップは下着感があるけどそれ以外なら平気』
腕を出しても恥ずかしくないという声や、条件付きでOKという声が寄せられました。たしかにひとことで“ノースリーブ”と言ってもさまざまなデザインのものがありますしね。「それは下着では……」なんて思うこともあれば、ステキなノースリーブのワンピースの女性にうっとりすることもあるのではないでしょうか。また、映画などで登場する、美しい筋肉をまとった女性のタンクトップ姿に憧れるなんて声もありました。カッコイイですよね。
『ボトムスをキレイめな格好にすればトップスがノースリーブでも外出できる。全体的におしゃれな感じにすればいいかな』
『そういう格好が許される場所なら出られるよ。プールとかジムのなかとかそんな感じだし』
TPOやファッション的な条件をクリアすれば、問題なくノースリーブでの外出は可能だという声も寄せられています。同じノースリーブでも、さきほど登場した「下着感」があるものには嫌悪感があってムリと判断されることも多いようです。しかしノースリーブで裾が長いマキシ丈ワンピースだと抵抗感も少なく、普段遣いからちょっとしたお出かけにも重宝しそうです。
好みや価値観など理由はさまざま
投稿者さんが投げかけた質問に対し、ノースリーブで外出できる・できないは半々ぐらいでした。肌の露出が増えるとさまざまなトラブルもありますが、爽やかな印象のおしゃれが楽しめたり、暑い場所でも快適だったりなどもあります。また好みや体質なども大きく影響を及ぼすようですね。みんな違ってみんないいといった感じで、それぞれのおしゃれを楽しみましょう！