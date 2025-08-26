¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¿åÃå¤¬¡Ä¡×à¶»¸µ¤ÎÆü¾Æ¤±À×¤¯¤Ã¤¤êá26ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¢ÂçÃÀ»Ñ¤Ç¥¿¡¼¥¶¥ó¤Ë!? ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿?¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×
¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥¹Ž¥¥¢¡¼¥¹Ž¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥â¥Ç¥ë¤¬à¶»¸µ¤ÎÆü¾Æ¤±À×¤¯¤Ã¤¤êá¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥¶¥óÈô¤Ó¹þ¤ß³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝ½ÕºÚ(26)¡£¡ÖËèÆüÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤Æ±¿Æ°¤·¤Æ¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥óÊü½Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î2025²Æ¡×¤ÈÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶ÁÛ¤ò¤½¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¿åÃå¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ½ÕºÚ¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÎÄ¹½÷¡£4ºÐ¤«¤éÆüËÜÉñÍÙ¤ò»Ï¤á¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î²áµî3²ó¡¢¹ñÎ©·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹Ž¥¥¢¡¼¥¹Ž¥¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜÂç²ñ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£