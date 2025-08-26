しなこ、いきなり目が腫れて急遽病院へ 「ちょっと落ち込みしなこです」
原宿系クリエイターのしなこが、8月26日（火）に自身のTikTokとInstagramを更新。突然目が腫れて、病院に行ったことを報告した。
【写真】下まぶたが大きく腫れてしまっているしなこ
■原因は「アレルギー」
ミュージックビデオの撮影中だというしなこは、TikTokに「MV撮影してたらいきなり目が腫れて今これ」とダンスをしながら報告。
キャプションには「明日もMV撮影あるんですけど速攻で腫れを引かせる方法あるかなぁあああ」「てか、これ何?!?!」「ものもらい？」と原因不明の目の腫れに悩んでいることを明かしていた。
コメント欄には「すぐ治ったらいいね」「なんかアレルギーとか？」「お医者さん行った？？」「無理せずゆっくり休んでね」と心配の声が続々。
その後、しなこはInstagramのストーリーズも更新し、「昨日いきなり目が腫れちゃって早速病院行ってげき強お薬のんで副作用で爆睡してた」と経緯を報告。
続けて「今日全然投稿なくてごめんね」「ちょっと落ち込みしなこです」と気分が沈んでいることも吐露。最後に「クインケ浮腫っていうアレルギーでした」と原因も明かしている。
引用：「しなこ」TikTok（＠ssshinako）、「しなこ」Instagram（＠ssshinako）
