ソン・ジュンギとチョン・ウヒW主演！話題の韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』配信日はいつ？どこで見られる？
ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演を務める話題の韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』。韓国のトップスター二人のロマンス復帰作として大注目の作品が2025年9月5日より日韓同時配信となり、日本ではFODでの独占配信が決定しました！
■注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』はいつ、どこで見られる？
話題の韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』は、2025年9月5日（金）から、フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」で独占配信されます。韓国での放送と同日に配信されるため、リアルタイムで最新話を楽しむことができるんです！
■■『マイ・ユース（My Youth）』視聴方法まとめ
『マイ・ユース』は、日本ではFOD独占配信です。
視聴するには2つの方法があります。
1. FODプレミアムに直接加入する
FOD公式サイトから「FODプレミアム」に加入すればOK。
月額料金は976円（税込）で、FODの全作品が見放題になります。
2. Prime Video FODチャンネルに加入する
Amazon Prime会員ならPrime Video内で「FODチャンネル」を追加契約すれば見られます。
月額料金は976円（税込）。
FODの一部を除く対象作品が見放題ですが、『マイ・ユース（My Youth）』はPrime Videoの「FODチャンネル」で視聴可能です。
■お得な視聴方法
どちらも2025年9月12日（金）23:59までの加入で最初の1か月間は月額200円となるキャンペーンを実施中！ それ以降の加入は月額976円となります。キャンペーン期間内に登録するのが圧倒的にお得！
※2025年10月1日0時以降の課金日よりFODプレミアム スタンダードコース1,320円（税込）に価格改定
■『マイ・ユース（My Youth）』の配信スケジュールは？
2025年9月5日（金）よりFODにて国内独占配信開始！
以降、毎週金曜日最新話配信【全12話】
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■話題のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』あらすじ
かつて人気子役として活躍していたソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）。しかし大人たちの欲望に翻弄され、芸能界を去ることになった彼は、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働き、平凡で静かな暮らしを送っていた。
そんなある日、高校時代をともに過ごしたソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）が、十数年ぶりに彼の前に現れる。再会を喜ぶヘだったが、ジェヨンが訪れた目的が自身の昇進のためだと知り、心は揺れる。それでも彼女に協力する中で、二人の止まっていた運命の歯車が再び動き出していく…。
切なくも温かい、大人のロマンスドラマ。
■『マイ・ユース（My Youth）』主要キャラクター
■メインキャストはこの二人！
ソンウ・へ（ソン・ジュンギ）
幼少期に子役俳優として活躍していたが、あるトラブルをきっかけに芸能界を去り、小説家として活動しながらフラワーショップで働く。20代のほとんどを借金返済に費やした辛い経験から平凡で落ち着いた暮らしを送ることだけを考えて生きてきたが、ジェヨンの登場によって忘れていた人生を思い返すことに…。
演じるのはソン・ジュンギ
1985年9月19日生まれ。映画『霜花店 運命、その愛』で映画デビュー。ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』で主要キャストを務め、ドラマ『優しい男』や映画『私のオオカミ少年』で人気を確固たるものにする。ドラマ『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』でKBS演技大賞を受賞後も、ドラマ『ヴィンチェンツォ』や『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』など多くのドラマに出演。韓国を代表する俳優として世界から注目を集める。
ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）
エンターテインメント企業のチーム長として勤務。裕福な家庭で育つも一瞬にして失墜する経験をし、ひたすら成功だけを追い求め必死に生きている。自身の昇進のためにヘの元を訪れるが…。
演じるのはチョン・ウヒ
1987年4月20日生まれ。映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』で主演デビューすると青龍映画賞主演女優賞などを受賞し、一躍脚光を浴びる。その後、ドラマ『恋愛体質〜30歳になれば大丈夫』や『ヒーローではないけれど』、『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』などに出演、映画『死を告げる女』や『スマホを落としただけなのに』などでも主演を務め、実力派女優としての地位を確立。
■韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』注目ポイント
■1．W主演による最強タッグ
『ヴィンチェンツォ』や『太陽の末裔 Love Under The Sun』など数々のヒット作に出演し、人気を不動のものにしているソン・ジュンギと、迫真の演技で定評のある実力派俳優チョン・ウヒ。本作は、この二人がW主演を務めることでも大きな話題を集めています。
出会い、そして10年越しの再会を経て変化していく関係性を、二人がどのように演じるのか注目です。
■2．初恋を感性的に描く共感ストーリー
辛い過去を抱えながらも、初恋の女性との再会をきっかけに少しずつ前に進んでいく主人公。まぶしく輝いていた初恋が、大人になってからの再会でどのような感情を蘇らせるのか。誰もが経験したことのある淡い恋の記憶と重なるような、温かくも切ないストーリーが、見る人の心に共感を呼び起こします。
■3．繊細で美しい演出
大ヒットドラマ『ユミの細胞たち』や『知ってるワイフ』を手掛けたイ・サンヨプ監督と、ドラマ『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョン作家がタッグを組み、繊細で感性的なロマンスを紡ぎ出します。美しく洗練された演出も大きな見どころです。
■来日イベントも開催決定！
『マイ・ユース（My Youth）』のFOD独占配信を記念し、8月29日（金）にソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ来日記念トークイベントの開催が決定しました！作品の魅力を余すところなく伝えてくれることに期待が膨らみますね。
※こちらのイベントの観覧募集は終了
温かくも切ないロマンスドラマ、『マイ・ユース（My Youth）』は初秋にぴったりの注目作品！ ぜひチェックしてみてくださいね！
