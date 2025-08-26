日本テレビのニュース番組では「いいね！の前に考える それって本当？」と題して、SNSなどで拡散される情報とどう向き合っていくべきか考えていきます。

JICA（＝国際協力機構）が国内4つの自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことをめぐり、波紋が広がっています。

「移民の受け入れでは？」などとSNS上には誤った情報が拡散し、自治体には問い合わせが殺到。対応に追われる事態になっています。

26日午前、千葉県の木更津市長が会見しました。

木更津市・渡辺芳邦市長「移住・移民の受け入れに関すること、特別就労ビザ等の発給要件の緩和措置については、全く知らない状況」

愛媛県の今治市長も会見しました。

今治市・徳永繁樹市長「今治市が移民政策を推進するなどの意図は一切ございません」

26日、自治体のトップらが“否定の声”を上げました。

事の発端は先週、神奈川県横浜市で開かれたTICAD（＝アフリカ開発会議）です。これにあわせ、JICA（＝国際協力機構）が日本の4つの自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことにあります。

千葉県木更津市はナイジェリア。愛媛県今治市はモザンビーク。新潟県三条市はガーナ。山形県長井市はタンザニア。東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンなど、縁のある自治体が選出されました。

ホームタウン、“ふるさと”という名称ですが、これは日本とアフリカ諸国の交流を深めることが目的です。

ただ、ナイジェリア政府は次のように発表しました。

「木更津市に住み働くための特別なビザが用意される」

タンザニアでも地元メディアが、こう伝えました。

「日本は（山形県）長井市をタンザニアにささげた」

これら“特別なビザの発給”も“市をささげた”ことも、政府や自治体、JICAは否定しています。つまり、誤った情報です。ちなみに、タンザニアの記事に添えられた写真も、長井市ではなく、同じ山形県の南陽市で、誤りです。

しかし、“誤情報”は独り歩きし、SNS上で“騒動”になっています。

「日本が譲渡される…」「移民の受け入れでは？」

“移民を定住させる”などと誤解に基づいた投稿が拡散される事態となりました。

さらには…。

記者「木更津警察署と検索すると、『ナイジェリア政府警察署』と出てきます」

グーグルマップの表記が何者かに書き換えられる被害も。

愛媛県今治市では…。

記者「市民会館に『ナイジェリア保護区』と書かれています」

モザンビークの「ホームタウン」にもかかわらず、ナイジェリアとの表記がありました。

自治体にも問い合わせが殺到しています。

今治市・徳永繁樹市長「5000件以上のご意見いただいていて、電話においては約450件、問い合わせ」

4つの自治体は、それぞれホームページでコメントを発表し、“移民受け入れ”などについて否定しました。

政府も…。

林官房長官「JICA研修事業等を通じたインターン生の受け入れを想定しています。研修終了後は研修生の出身国への帰国を前提としておりまして、移民の受け入れ促進ではない」

SNS上ではナイジェリアに今年、日本のビザセンターが2つ開設されたことを指摘する声も上がっています。

これについて外務省は、最近ではフィリピンやパキスタン、アラブ首長国連邦などでも開設しているとして、「ホームタウン認定とは一切、関係ない」と説明しています。

またJICAに対しても、今回の件についての釈明コメントが「日本語しかない」と指摘がありました。26日朝、既に英語版を公開しているということです。

JICA広報部・江原由樹さん「移民を後押しするとか、そういった趣旨ではありません。そう捉えられてしまったというところに対しては、発信の仕方というか、もう少し工夫すべきことがあるのかなと」

現地政府やメディアに誤った情報の訂正をするよう申し入れるということです。