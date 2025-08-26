次回8月27日（水）25時4分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【8/27 #4 放送内容】

今回は、前週に続き「謎の制服おかっぱ集団」として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneと登場！

アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をフィーチャーした「バブリーダンス」を生み出したakaneが2022年に発足させたダンスチームで、アメリカのオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」の出演を機にその名を世界に知らしめ、国内外問わず幅広く活躍している。今回はそんなakaneとアバンギャルディが、パフォーマンスをより引き立てるために日々工夫している裏側を大公開。

パフォーマンスをより面白く見せる工夫の一つとして「表情」に着目しているというakane。アバンギャルディのメンバーはそれぞれ渾身の“キメ顔”を持っているといい、実際に披露してもらうことに。さらに「キメ顔チャレンジ」と題し、アバンギャルディとMAZZELのそれぞれ代表者1名がキメ顔対決に挑む！あまりの潔さに思わずakaneも大興奮したキメ顔対決の勝敗はいかに…!?

また、アバンギャルディのsonoは、映画『マトリックス』に出てくる「マトリックスよけ」とも言われる海老反りのような動きに憧れ、床に極限まで近づけるようになったようで、MAZZELも身体が柔軟というEIKIが挑戦してみることに！果たして、EIKIは背面反りの限界突破できるのか？

そしてアバンギャルディの楽曲「OKP Cipher」に合わせて、アバンギャルディとMAZZELがスペシャルコラボを披露！

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中！アバンギャルディから「個性」に関する悩みを相談されたMAZZELの回答は？さらに、「OKP Cipher」の振り入れの様子もたっぷり見られる。

