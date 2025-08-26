人気韓国グループ・ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲのヒチョルが２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「Ｈｅｅｎｉｍ」のコミュニティーを更新し、久しぶりにステージに立った思いを明かした。

ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲは２２日から３日間、韓国・ＫＳＰＯドームでデビュー２０周年記念アニバーサリー「ＳＵＰＥＲ ＳＨＯＷ １０ ｉｎ ＳＥＯＵＬ」を開催し、大盛況で幕を閉じた。

ヒチョルは「『ＳＵＰＥＲ ＳＨＯＷ』韓国バージョンを終え、体の痛みや筋肉痛など、幸せな痛みが生じている」と報告。そして「僕という男、こんなにステージが好きで愛してるのに」とつづり、過去の交通事故について振り返った。

ヒチョルは２００６年８月、マネジャーの車でソウルへ戻る途中、高速道路の中央分離帯に衝突し、大腿骨骨折の重傷を負い、その後３カ月間の活動休止を余儀なくされた。

ヒチョルは「予備軍免除（韓国軍を除隊後、有事に備えて一定期間、定期的に訓練を受けること。通常は除隊から８年間）判定を受けるほどの状態だったので、病院に行って検査をしたら、本当に歩けないかもしれない、長時間のフライトもだめだと…」「障害等級を受けに行く道は、まさに混乱だった。悩んだ末、現実を否定しながらそのまま帰宅した」と、当時を回想。続けて「顔も体も非対称になり、精神までが崩れてしまった」と、後遺症に触れ「メンバーと一緒にいる時や僕のいないステージを見ると、恋しさと未練に襲われ、わざと目を背け、避けていた」と胸中を明かした。

そして「ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲの活動は、僕にとってかけがえのないドーパミンだった。少しだけ残っている心の病は『ＳＵＰＥＲ ＳＨＯＷ』ツアーをすれば、自動的に治ると信じている」「愛してるＥ．Ｌ．Ｆ．（エルプ：ファン名称）、愛してる、Ｓｕｐｅｒ Ｊｕｎｉｏｒ」と、ファンとメンバーへ改めて愛のメッセージを贈るのだった。

自国での公演を終えたＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲは、これから香港、ジャカルタ、バンコク、日本など、２６年３月までワールドツアーを続けていく。