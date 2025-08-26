MAZZEL、“制服おかっぱ集団”アバンギャルディとコラボ 決め顔対決や“マトリックスよけ”に挑戦
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※「#4」のみ深1：04〜、関東ローカル、全10回）の「#4」が、27日深夜に日本テレビで放送される。
【番組カット】マトリックスよけ成功なるか…！限界に挑戦するEIKI
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
今回は、前週に続き“謎の制服おかっぱ集団”として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneと登場する。
アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をフィーチャーした「バブリーダンス」を生み出したakaneが2022年に発足させたダンスチームで、アメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』の出演を機にその名を世界に知らしめ、国内外問わず幅広く活躍している。今回はakaneとアバンギャルディが、パフォーマンスをより引き立てるために日々工夫している裏側を公開する。
パフォーマンスをより面白く見せる工夫のひとつとして“表情”に着目しているというakane。アバンギャルディのメンバーはそれぞれ渾身の“キメ顔”を持っているといい、実際に披露する。さらに「キメ顔チャレンジ」と題し、アバンギャルディとMAZZELのそれぞれ代表者1人がキメ顔対決に挑む。あまりの潔さに思わずakaneも大興奮するキメ顔対決となる。
また、アバンギャルディのメンバー・sonoは、映画『マトリックス』に出てくる“マトリックスよけ”とも言われる海老反りのような動きに憧れ、床に極限まで近づけるようになったようで、MAZZELも身体が柔軟というEIKIが挑戦してみることに。果たしてEIKIは背面反りの限界突破できるのか。
そして、アバンギャルディの楽曲「OKP Cipher」に合わせてアバンギャルディとMAZZELがスペシャルコラボを披露する。
Huluでは、地上波放送に先立って「Hulu特別版」を先行独占配信中。アバンギャルディから「個性」に関する悩みを相談されたMAZZELが回答するほか、「OKP Cipher」の振り入れの様子もたっぷり見られる。
