King ¡õ Prince¡¢2¿ÍÂÎÀ©½éÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray ¡õ DVD¤¬10¡¦22¤ËÈ¯Çä¤Ø
¡¡King ¡õ Prince¤¬¡¢º£Ç¯5·î10Æü¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray ¡õ DVD¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¸ø±é¤ÏºòÇ¯10·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖI Know¡×PerformanceÆ°²è
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢Á°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing ¡õ Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È¥Æ¥£¥¢¥é¡É¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
