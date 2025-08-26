川内原発の安全性について火山リスクの検討が不十分だとして、住民が国に設置許可の取り消しを求めている控訴審は、あす27日に福岡高裁で判決が言い渡されます。

原発の新規制基準は2011年の福島第一原発事故を受けて定められたもので、原子力規制委員会は2014年、この基準に基づいて川内原発1・2号機の安全性を認めました。

これに対し鹿児島県などに住む33人は、規制委が基準とした「火山ガイド」は「最新の科学的知見を十分に踏まえていない」と主張。

国に設置許可の取り消しを求め、2016年、福岡地裁に訴えを起こしましたが、2019年、「法令は発生頻度が低い破局的噴火の影響を考慮することは求めていない」と、訴えは全面的に退けられました。原告29人は判決を不当として控訴していました。

原告団の1人で川内原発建設反対連絡協議会の鳥原良子会長です。ことし発生した新燃岳の噴火など、火山が近くにあるリスクを日ごろから感じると話します。

（川内原発建設反対連絡協議会 鳥原良子会長）「川内原発は火山に取り囲まれている。5つのカルデラに囲まれている。（噴火は）予知はできない。原発に頼る行政はやめたほうがいい。福島原発第一事故を教訓にしたらそうなる」

判決はあす27日午後2時から福岡高裁で言い渡されます。

・