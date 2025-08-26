King ＆ Prince、“2人体制初のドームツアー”円盤化決定 特典内容も解禁【〜Re:ERA〜 in DOME】
【モデルプレス＝2025/08/26】King ＆ Princeによる2人体制初のドームツアー『King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』が、Blu-ray＆DVD化決定。10月22日に発売される。
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」が8月6日にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えを達成したKing ＆ Prince。昨年（2024年10月26日〜）全国9都市で開催されたアリーナツアー『King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜』の追加公演として、今年（2025年5月10日〜）開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVD化が決定した。
今回のツアーはメンバーがコンセプトを練り上げ、高橋海人が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現。メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心に新たなKing ＆ Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に、すべてのティアラ（King ＆ Princeのファンの名称）が余すことなく楽しめる内容となっている。
なお、特典映像には初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像が収録される予定となっている。（modelpress編集部）
■初回限定盤（Blu-ray／2枚組）
■初回限定盤（DVD／ 3枚組）
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）
・特典映像（※後日発表）
・スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）
■通常盤（Blu-ray／2枚組）
■通常盤（DVD／ 2枚組）
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）
・特典映像（※後日発表）
・通常トールパッケージ仕様
・先着外付け特典
初回限定盤（Blu-ray＆DVD共通）：キラキラポスター（A4サイズ）
通常盤（Blu-ray＆DVD共通）：トレーディングカード3種セット
【Not Sponsored 記事】
