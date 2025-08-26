「今日好き」せり、おひなさまへのサプライズに「ロマンチック」の声・一途宣言したメンバーも
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）の第5話が、25日に放送された。あるメンバーが、サプライズをした場面があった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」参加の美男美女
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。本作では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを恋の舞台に、るい（高校3年生／長野県出身）、しゅん（高校2年生／東京都出身）、せり（高校2年生／福岡県出身）、いおう（高校3年生／宮崎県出身）、しおん（高校3年生／沖縄県出身）、きんご（高校2年生／福岡県出身）の男子メンバー6人と、ひなの（高校3年生／長崎県出身）、ねね（高校2年生／千葉県出身）、りのん（高校2年生／大阪府出身）、ゆま（高校2年生／北海道出身）、すみれ（高校1年生／大阪府出身）、ひな（高校2年生／東京都出身）の女子メンバー6人が参加している。また、今回は旅の期間が“3泊4日”へと拡大したほか、最終日に女子が告白するルールに加え、男子は3日目以降いつでも告白が可能になり、恋の行方に注目が集まっている。
前回に続いてモデル・山田優がスタジオに登場し、恋愛見届け人のお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介らとともに現役高校生たちの旅を見守った。
3日目の朝を迎え、いおうがひなのを「一緒に筋トレしたいなと思って」と朝デートに誘う。上着を脱ぎタンクトップになったいおうに、スタジオからは「出ました！」「脱ぐんかーい」「ありがとう！」との声が飛ぶ中、いおうはひなのに筋トレをレクチャー。「ありがとう、一緒にさせてくれて。（筋トレを）できて嬉しい」とひなのの笑顔を引き出した。そんないおうは「1日目でいきなり想いを伝えすぎちゃって、泣いちゃったじゃん俺。重いなと思って…」と胸の内を明かす。「ひなちゃんに『あなたは体だけじゃなくて心も鍛えなさい』って言われて…」「お互いの事をゆっくり知っていきたい」と前回ひなから言われた言葉を振り返りつつ、ひなのを誘った動機を語ったいおうに、スタジオからは「めっちゃ刺さってるやん」と笑いと驚きの声が上がった。
朝デートの終わり、「今の俺の気持ちはひなのちゃん1人でいきたいなって」「もう一直線で頑張りたい」と“一途”宣言をしたいおうに、後のインタビューでひなのは「本当にひなの事を気になってくれてるんだなって」「おひなナイス！おひなのおかげだと思います」と、ひなのアシストぶりに感謝を込めた。
その後、2組に分かれ、クジラに出会える遊覧船でWデートか、オーストラリア最大級の水族館でのグループデートに出かけることに。Wデートをかけた“女子手押し相撲対決”の結果、勝利したねねとりのんが揃ってきんごを指名し、3人で遊覧船デートへ、他メンバーは水族館のグループデートに繰り出した。
遊覧船デートでは、時折垣間見えるねねときんごの仲良さげな様子に、りのんが複雑な表情を浮かべつつも、きんごを2ショットに誘う。お互いの事をもっと知りたいと、自作の“花くじ”で会話を展開するりのんの健気な行動に、スタジオメンバーも思わず「かわいい〜！」とキュンとする場面もあった。
一方、水族館デートではいおうとすみれ、るいとひなのが2ショットに。そこで明かされるそれぞれの想いとは…？デートの様子を見守るスタジオでは、井上から「いかがですか？2泊3日、3泊4日で恋をするという高校生たち」と話題を振られた山田が「ちゃんと熟したい」と答え、笑いを誘う場面も。「旦那さんも一目惚れっていうわけではない？」と問われた山田は「全然！全然！」「（夫の小栗旬は）タイプじゃなかったです」と即答し、友達関係から恋に発展したきっかけや結婚願望についても「一緒いて楽で『あっこの人かも』って」「基本、毎回恋愛する人とは結婚っていうのをイメージしながら付き合う」と明かした。
また、水族館デートでは、ひなを2ショットに誘ったせりが「僕はもうひなちゃんに気持ちが固まりました」と想いを告げ、ひなの気持ちを聞きたいと促す。「ひなも今はせりくん1人かなって思ってます」と明かしたひなに、せりは「嬉しい」「それが聞きたくてうずうずしてた」と喜びをあらわに。さらに遠距離が不安だと打ち明けたひなに、せりは「会いに行くし、ひなのチェックリストで『毎日電話3時間できますか？』って言ってたじゃん？やります」と宣言したが、ひなは「毎日は嫌」とまさかの“毎日電話3時間”を却下。井上から「お前が言うたんちゃうんかい」とツッコミが飛んだ。そして、せりは「王子様になるから、会いに行かなきゃいけない」「ひな不安にさせられない」と力強く語ると、ひなを残して“とあるもの”を取りに行く。「ひなちゃんに魔法をかけたくて」というせりのサプライズに、スタジオからは「かわいい」「ロマンチック」との声が上がった。（modelpress編集部）
【写真】「今日好き」参加の美男美女
◆「今日好き」夏休み編2025
◆「今日好き」ボディビル男子・いおうがひなのに“一途”宣言
◆山田優、夫・小栗旬は「タイプじゃなかった」高校生たちの恋愛に本音
◆「今日好き」せり、おひなさまへのサプライズに「ロマンチック」の声
