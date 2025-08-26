VAIO向け4G LTE対応法人SIMプラン「TRIBE-biz for VAIO」登場。月額制、速度制限なし
コネクシオとVAIOは8月26日、VAIO専用の4G LTE 対応SIMプラン「TRIBE-biz for VAIO」を発表した。同日提供を開始している。
コネクシオ独自のMVNOサービス（TRIBE-biz）における法人向けVAIO PC専用プラン。月額制で速度制限のない4G LTE通信を利用でき、データ容量を登録者間でシェアできる「バルクシェア方式」により通信量の心配なく全国で安定した業務運用が可能。VAIO Pro PK-R、VAIO Pro PK、VAIO Pro PJ、VAIO Pro PGの4G LTE通信対応モデルをサポートしており、バルクシェアプランは月額3,400円/台。
