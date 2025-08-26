特集、昭和からのメッセージ。今年は終戦から80年の節目。今回は、旧日本軍の軍人として、およそ5年にわたり中国で戦った105歳の証言です。

鹿児島県の霧島市牧園に住む下原邦義さん。大正8年（1919年）生まれの105歳です。

Q.なぜ、そんなに元気？

（下原邦義さん）「みんなそう聞かれるんだけどね。別に心がけていることはない」

下原さんは現在独り暮らし。日用品の買い物は近くに住む息子夫婦が手伝っていますが、食事の準備や洗濯など身の回りのことは自分でこなします。

今なお元気な下原さんは、かつて日本軍の軍人でした。

（下原邦義さん）「祝いだ。命をかけていくのに酒盛りをしてさ」

今から84年前、日中戦争に出征直前に撮られた写真です。21歳でした。

Q.家族と離れるさみしさは？

（下原邦義さん）「なかった。名誉に思った」

中国で占領地の警備や支配下の拡大にあたった独立歩兵第96大隊。下原二等兵は主に機関銃を扱いました。

（下原邦義さん）「機関銃は弾が固定しているから、そこを狙う」

およそ5年にわたる従軍のなかで「最大の戦闘だった」と話すのが、中国の都市・衡陽での攻撃。終戦の前年、軍曹になっていました。

（下原邦義さん）「小高い丘のずっと向こうに敵。手前は田んぼ。向こうから集中射撃がくるところをめがけて撃って」

激しい銃撃戦のなか、仲が良かった同じ部隊の友人を失いました。

（下原邦義さん）「この人が死んだ。なんともいえない、惜しい人間を失ったと思った」

下原さんも敵の銃弾をうけたことがあります。

（下原邦義さん）「ここから入って、ここから抜けた。しびれたようだった」

「（Q.死は覚悟した？）必死だから（Q.死ぬことも怖くなかった？）怖くない」

日中戦争で戦死した日本軍はおよそ41万人といわれています。彼らは何のために戦ったのでしょうか。

（下原邦義さん）「それは上の命令だからわからない。何が欲しかったのか。日本が勝つためと思った。日本が勝たないと、『天皇陛下万歳』と言わないと」

目的がわからずとも死を恐れず、命をかけて戦ったという下原さん。日中戦争を含む第二次世界大戦は1945年8月15日に終わりました。

（下原邦義さん）「なんとなくわかっていた。沖縄がやられたっていう。沖縄がやられたら、もうだめだと思った。勝ち目なくしてやる限りと」

終戦後、始まったのは中国の農村での捕虜生活。予想していた悲惨な生活とは裏腹に、集落の中国人たちと穏やかに過ごしました。

（下原邦義さん）「（農村集落は）いい人だった。都会で捕虜になった人はものすごく使われたらしい。どぶ掃除をしたり、いろんなことを」

日本への引き揚げが決まったのは終戦翌年の6月。2人の兄が戦死していたことを知りました。

（下原邦義さん）「帰ってきてから、ずっと思っている。戦争だけは、だめ。見ているから、いろんな状況を。家は焼かれる、ものすごい惨め。田畑は荒れる。なんにも意味ないよ」

霧島に帰り、しばらくして戦死した兄の妻だったフジさん（94歳で死去）と結婚。兄が残した子どもたちを含め、6人を育てました。

（下原邦義さん）「帰ってきてからの生活は、とにかく食料生産に一生懸命だった。開墾して畑にして必死だった。生きるのにね」

下原さんは、3年ほど前から戦争体験を伝える活動を始めました。

Q.これまで戦争の話はしなかった？

（義理の娘・登記子さん）「（戦時中の話は）全然しなかった。苦しいんですかね。戦友をなくしたり、いろんなことがあったから。自分に与えられたものがあると感じたんでしょうね」

（下原邦義さん）「ニュースを見ても戦争が起こっている状態だから、絶対、話し合いをもって。命の奪い合い、これだけは絶対してはいけない」

先の大戦の軍人だった105歳。戦後80年の夏の証言です。

・