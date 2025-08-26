マウスコンピューター、34型UWQHDモニター「ProLite XUB3493WQSU-B6」発売 - 約5.6万円
マウスコンピューターは8月26日、同社液晶ディスプレイブランド"「iiyama」におけるモニター製品として、34型UWQHDウルトラワイド液晶ディスプレイ「ProLite XUB3493WQSU-B6」を発売した。直販ストアでの価格は55,990円。
マウスコンピューター、34型UWQHDモニター「ProLite XUB3493WQSU-B6」発売 - 約5.6万円
IPSパネルを採用するモニター製品。34型の大画面でUWQHD（3,440×1,440）解像度での画面表示に対応しているほか、120Hzの候リフレッシュレートをサポート。高さ、画面角度、左右の首振りが可能な多機能スタンドを備え、利用シーンや作業に合わせて柔軟に調整できるとしている。
モデル名：ProLite XUB3493WQSU-B6
パネル種類：IPS方式パネル（ノングレア）
サイズ：34型（対角：86.7cm、21：9）
リフレッシュレート：120Hz（DisplayPort入力）
応答速度：１ms（MPRT）
信号入力コネクタ（デジタル)：DisplayPort×1 / HDMI×2
昇降機能、チルト機能、スウィーベル機能対応
