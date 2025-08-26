パソコン工房、対象インテル搭載ゲーミングPCの購入で『Battlefield 6』プレゼント
ユニットコムは8月25日、期間中に対象のインテル搭載ゲーミングPC、または組み立てキットの購入で『Battlefield 6』をプレゼントするバンドルキャンペーンを開始した。実施期間は2025年9月14日（日）23:59まで。
パソコン工房、対象インテル搭載ゲーミングPCの購入で『Battlefield 6』プレゼント
期間中、LEVEL∞やLEVELθなどのBTOパソコンか、対象のインテル構成を含む組み立てキットの購入で『Battlefield 6』を入手できるというもの。購入対象期間は2025年8月25日（月）00:00 〜 2025年9月14日（日）23:59で、ゲームを入手するためのキーは商品出荷後に別途メールで送付予定。なおゲームそのものの発売日は10月11日で、これ以降プレイできるようになる。対象製品は特設ページまで。
パソコン工房、対象インテル搭載ゲーミングPCの購入で『Battlefield 6』プレゼント
期間中、LEVEL∞やLEVELθなどのBTOパソコンか、対象のインテル構成を含む組み立てキットの購入で『Battlefield 6』を入手できるというもの。購入対象期間は2025年8月25日（月）00:00 〜 2025年9月14日（日）23:59で、ゲームを入手するためのキーは商品出荷後に別途メールで送付予定。なおゲームそのものの発売日は10月11日で、これ以降プレイできるようになる。対象製品は特設ページまで。