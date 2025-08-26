日米開戦を前に戦争の行方を研究していた実在の「総力戦研究所」をテーマに今月１６、１７日に放送されたＮＨＫスペシャル「シミュレーション」でのドラマの描き方について、同研究所の元所長の孫が２６日、東京都内で記者会見を開き、「歴史を歪曲し、生身の人間の尊厳を傷つけている」などと批判した。

今後、ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）への申し立てを行うことを明らかにした。

番組は、対米戦争での確実な敗北を机上演習で予測していた実在の「総力戦研究所」について、創作を加えて描いたドラマと、研究所の史実を伝えるドキュメンタリーで構成。番組冒頭では、フィクションであることをテロップで断った上で、机上演習を提案した初代所長を自由な議論を封殺する人物のように描いていた。その後のドキュメンタリーでは、実際の初代所長・飯村穣陸軍中将の孫にあたる飯村豊さん（７８）が出演。祖父は自由な議論を奨励し、日米開戦に批判的だったとの証言を伝えた。

飯村さんは、ドラマ部分が制作されることは事前に知らされず、７月下旬になってＮＨＫ関係者からドラマ放送の話を聞いたという。飯村さんは「『ＮＨＫスペシャル』は史実を語る番組と信じている視聴者は多い。公共放送は歴史を正しく伝えるべきだ」と訴えた。

ＮＨＫ広報局は「番組制作の過程の詳細については答えていないが、今回の番組は、ドラマパートは実在した『総力戦研究所』に着想を得たものであり、所長および関係者はフィクションとして描かれている。ドキュメンタリーパートでは、『総力戦研究所』の史実や関係者の実像について伝えている」などとコメントしている。