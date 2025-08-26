ロンドン午前、全般的に待ちのムード＝ロンドン為替



ロンドン午前はややユーロ売りが先行。仏政局不透明感を背景に仏ＣＡＣ指数など欧州株が下落したことに反応した。債券市場でも仏国債が売られ、独国債との利回り格差が拡大している。ただ、ユーロ売りの動きは限定的。足元では各通貨に対してユーロが買い戻されている。ユーロドルは1.16台前半、ユーロ円は171円台などでの振幅にとどまっている。対ポンドでもユーロは前日比プラス圏を回復している。



仏内閣の緊縮予算案をめぐる野党側の反発を受けて、バイル仏首相が９月８日に内閣信任投票を実施すると発表している。不信任とあれば再び仏政局混迷の時期を迎えることになる。



このあとのＮＹ市場では、耐久財受注（速報値）（7月）、住宅価格指数（6月および第2四半期）、S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）、リッチモンド連銀製造業指数（8月）、コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）などの米経済指標が発表される。また、米株式市場にとっては、あす取引終了後のＡＩ半導体大手エヌビディア決算が注目されている。



USD/JPY 147.62 EUR/USD 1.1638 EUR/JPY 171.81 EUR/GBP 0.8639

