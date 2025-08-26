Matt

　タレントのMattが、26日までにインスタグラムを更新。マグロ解体に挑戦したことを写真とともに報告し、ファンから反響が集まっている。

【写真】マグロの頭を一刀両断するMatt（ほか4枚）

　Mattは「LAで70kg超えのマグロ解体ショー　初の頭落とし　こんな新鮮なマグロ食べれて幸せッ　海沿いだから景色ほんと最高」とつづり、ロサンゼルスからオフショットを公開。巨大なマグロを手を広げて紹介したり、包丁を振り下ろしてマグロの頭を切り落としたりする瞬間が収められている。

　この投稿にファンからは「お見事です」「すしざんまいっ」「マッティの悲鳴？聞けてうれしい」などの反響が集まった。

　Mattは元プロ野球選手の桑田真澄を父に持つタレント。美容フリークとして知られ、“Matt化”と呼ばれるメイクが話題に。ピアノ・バイオリンもたしなんでおり、音楽活動時はMatt Roseのアーティスト名で活動している。

