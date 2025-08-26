大島優子36歳、イメチェンで“激変” 話題を呼んだ金髪姿から「印象ガラリ」
元AKB48・タレントの板野友美が、26日までにインスタグラムを更新。同じく元AKB48で女優・大島優子らとの姿を公開した。
【写真】大島優子36歳、イメチェンで“激変” 1月と今回の「印象ガラリ」ショット（4枚）
5月27日に第二子の誕生を報告していた大島。1月には印象ガラリな金髪姿を投稿し注目を集めたが、それ以降、自身のインスタグラムでは顔出しの近影を披露していなかった。
今回は板野が「佐江の1stライブに行ってきたよ ソロライブ初！！！ なんだってびっくりするくらい 佐江らしい素敵なライブで、終始感動でした」「優子と才加にも会えて 佐江の楽屋で4人で話してる時懐かしくてエモくて 秋元teamKの日々を思い出しました」と、4ショットを投稿。大島は落ち着いた色のショートヘアになっている。
ファンからは「全員綺麗すぎてびっくりする可愛すぎ〜」など称賛の声が多数寄せられた。
引用：「大島優子」インスタグラム（@yuk00shima）
