大島優子

　元AKB48・タレントの板野友美が、26日までにインスタグラムを更新。同じく元AKB48で女優・大島優子らとの姿を公開した。

　5月27日に第二子の誕生を報告していた大島。1月には印象ガラリな金髪姿を投稿し注目を集めたが、それ以降、自身のインスタグラムでは顔出しの近影を披露していなかった。

　今回は板野が「佐江の1stライブに行ってきたよ　ソロライブ初！！！　なんだってびっくりするくらい　佐江らしい素敵なライブで、終始感動でした」「優子と才加にも会えて　佐江の楽屋で4人で話してる時懐かしくてエモくて　秋元teamKの日々を思い出しました」と、4ショットを投稿。大島は落ち着いた色のショートヘアになっている。

　ファンからは「全員綺麗すぎてびっくりする可愛すぎ〜」など称賛の声が多数寄せられた。

