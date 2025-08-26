白より黒よりサマ見えかも！【GU】40・50代コーデ格上げ♡「ブラウントップス」

今年は、ブラウンが “大人世代のメインカラー” になりそうな予感。肌になじみながら上品さを引き出し、白や黒よりエレガントな着こなしを叶えてくれそうなんです。【GU（ジーユー）】には、この最旬カラーを気軽に取り入れられる、「ブラウントップス」が登場中。40・50代コーデのランクアップが狙えそうなコーデ術と共にご紹介します。

二の腕は出しつつ首元は端正に

【GU】「ボトルネックT」＜39 DARK BROWN＞\990（税込）

肌なじみのよいダークブラウンが今年らしい、ボトルネックT。やや高めのネックラインが首元をすっきり見せ、上品で洗練された印象に導きます。ほどよいフィット感で体のラインを拾いすぎず、二の腕は出しつつもボトルネックが肌の露出を程よく調整してくれるのも大人世代に嬉しいポイント。落ち着きのある色味ときれい見えするデザインで、40・50代の着こなしを格上げしてくれる1枚になりそう。

プラスカーデで肌見せをセーブ！

地味見えしがちなワントーンコーデには、ブラウンをもうひと盛りするレイヤードが効果的。ボトルネックTと似た色合いのカーデを肩にかけることで立体感が生まれるとともに、気になる肌見せをカバーする役割も。さらに、大胆なベージュのマキシスカートを合わせれば、女性らしいやわらかさと体型カバーも同時に叶い、40・50代らしい上品な着こなしに。

透け感ひかえめで大人も着やすい！ 涼感メッシュトップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー」＜39 DARK BROWN＞\1,990（税込）

軽やかなメッシュ編みが涼しげな印象のオーバーサイズプルオーバー。ゆったりとしたシルエットで体のラインを拾わず、リラクシーな着心地を楽しめそう。透けすぎないため、肌見せに抵抗がある大人世代も安心して取り入れやすいのも魅力です。深みのあるダークブラウンが白やベージュ、ペールトーンとも好相性で、夏コーデに抜け感と上品さをプラスします。

バンダナをアクセントにしたきれいめカジュアル

スタッフさんは、透け感のあるダークブラウンのニットの下に、同系色のキャミソールを重ねて、統一感をアップさせています。ボトムもブラウン系で統一したグラデーションコーデにより、縦のラインが強調され、スタイルアップも狙えそう。今季注目のアレンジとして、ウエストに巻いたバンダナも、もちろんダークブラウンをセレクト。ベルト感覚で取り入れれば、奥行きとこなれ感が加わった今どきスタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K